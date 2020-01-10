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Çubuk'ta çocuk ihmali ve istismarı bilgilendirme konferansı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çocukların cinsel istismarının önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

10.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:10Çubuk'ta çocuk ihmali ve istismarı bilgilendirme konferansı
'nın ilçesinde çocukların cinsel istismarının önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Çubuk Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, okul müdürlerine ve idarecilerine verilecek eğitimle cinsel istismar olaylarının önüne geçmek istediklerini söyledi.
Sayılırer, "İstismar olaylarına karşı öncelikle çocuklarımıza, öğrencilerimize bilgi vermeli ve olası bir durumda bununla nasıl mücadele etmesi gerektiğini öğretmeliyiz." diye konuştu.
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik ise okul idarecileri ve rehber öğretmenlere cinsel istismara zemin hazırlayan nedenler, faillerin profilleri, istismarın etkileri ve istismar durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, okul müdürleri ve okul idarecileri katıldı.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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