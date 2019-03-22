Çubuk'ta Cumhur İttifakı'ndan "Sevgi Yürüyüşü"

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti
Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş
'ın katılımıyla "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.
AK Parti ile MHP
ilçe teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi
'nden başlayan yürüyüşe çok sayıda araçta eşlik etti. Sloganlar eşliğinde yürüyen grup, vatandaşları selamladı.
Vatandaşlara, Ankara ve Çubuk için projelerin yer aldığı broşür, bayrak, flama, kaşkol, ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Demirbaş, yaptığı açıklamada, günlük yaklaşık 15 kilometre yürüdüklerini, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hiç kimseyi atlamadan toplumun tüm kesimiyle buluşmaya çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:
"İlçede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri çok iyi biliyorum. Sorunların çözümü konusunda yoğun bir çalışma sonrasında gerekli projeleri hazırladık. Yaptığımız yürüyüşlerde şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhasaki'ye neden oy vermeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca ilçemizi ve Ankara'yı hareketlendirecek, başkentimize değer katacak projeleri anlatıyoruz. Yapılacak seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını Türkiye Cumhuriyeti
'nin bekası, milli birlik ve beraberliğimiz açısından önemli olduğunu gördüğümüzü herkese söylüyoruz. Ben, Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Omuz omuza, yürek yüreğe 31 Mart'ta Çubuk'ta olduğu gibi Ankara Büyükşehir'de de yeniden bir destan yazacağız."
Çubuk'un her zaman devletinin, milletinin yanında olduğunu vurgulayan Demirbaş, Çubuk'un tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ve turizmin merkezi olacağını dile getirdi.
AK Parti, Ankara, Çubuk, Güncel
Kaynak: AA