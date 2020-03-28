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Çubuk'ta dezavantajlı vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı

Kolonyaların paketlenmesi Zabıta ekiplerin kolonyaları araçlara taşaması Vatandaşlara kolonyaların ulaştırılması Çubuk'ta dezavantajlı vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında...

28.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:09
Kolonyaların paketlenmesi
Zabıta ekiplerin kolonyaları araçlara taşaması
Vatandaşlara kolonyaların ulaştırılması
Çubuk 'ta dezavantajlı vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı
ANKARA (AA) – Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezavantajlı vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.
Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçen Çubuk Belediyesi, ilçe genelinde çeşitli önlemler aldı. İlçedeki okullar, camiler, okul servisleri, işçi servisleri, resmi kurumlar, Kur'an kursları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, halk otobüsleri, pastane ve kafeler ile cadde ve sokakları dezenfekte eden Çubuk Belediyesi, bununla da yetinmeyerek ilçedeki dezavantajlı gruplar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara kolonya ve dezenfektan dağıtımına başladı.
Hem kaymakamlık hem de belediye olarak kendilerinin belirlediği kişilere ev ev dolaşarak ürünleri teslim ettiklerini söyleyen Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, '"Biz vatandaşlarımız için sahadayız. Hem kendilerini hem de bizleri düşünüyorlarsa yapacakları tek şey evlerinde kalmaktır." dedi.
Ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığının altını çizen Kılıç, "Belediye Başkanımız Avç Baki Demirbaş'ın başkanlığında Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. İlçemizde sokaklarımız, caddelerimiz ve çöp konteynırlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu günde ilçemizde bulunan yaklaşık 3 bin haneye el dezenfektanı dağıtıyoruz. Paket içerisinde Sağlık Bakanlığı'mızın yayınlamış olduğu 14 altın kuralın yer aldığı bir broşürde var. Sahadaki ekiplerimiz hem broşürleri veriyor hem de vatandaşın evde kalması için uyarılarda bulunuyorlar" diye konuştu.
Önceden belirlenen haneleri tek tek dolaşan Zabıta ekipleri dezenfektan ve 14 kuralın bulunduğu paketleri teslim ederek vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar ise belediyenin bu çalışmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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Çubuk’ta dezavantajlı vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Zabıta, Çubuk, Güncel

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Çubuk'ta dezavantajlı vatandaşlara dezenfektan ve kolonya dağıtıldı

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