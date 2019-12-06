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Çubuk'ta engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğuştan engelli Hacer Taş'ın düğün hayalini, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş gerçekleştirdi.

06.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:40Çubuk'ta engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu
'nın ilçesinde doğuştan engelli Hacer Taş'ın düğün hayalini, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş gerçekleştirdi.
Çubuk'ta yaşayan cerebral palsy hastası Taş'ın ailesi, Ankara Hanım Elleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu'yu arayarak kızlarının düğün hayalini anlattı.
Mutlu da konuyu Belediye Başkanı Demirbaş'a iletti.
Demirbaş'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde temsili düğün töreni gerçekleştirdi.
Gelinlik giyen ve kuaförde saçları yapılan Taş, ilçenin çeşitli yerlerinde gelinlikle fotoğraf çektirdi.
Beyaz gelinliğiyle salona gelen Taş'ı huzurevi sakinleri ve davetliler uzun süre alkışladı. Salonda kendisi gibi engelli arkadaşlarıyla uzun süre oynayan Taş'a arkadaşları tarafından kına yakıldı.
Temsili düğün töreninde Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen ekibi gösteri sundu.
Hacer Taş, kendisi için temsili düğün töreni düzenleyen Demirbaş'a teşekkür etti.
Anne Gülhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına düğün yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Bu mutluluğu başka türlü yaşamak isterdim, ama böyle oldu. Hacer bize Allah'ın büyük armağanı. Gelinlikle görmeyi çok istiyordum. Allah bunu bana kısmet etti. Gelin olmayı çok arzu ediyordu. Çok heyecanlı, bu heyecana biz de katıldık." dedi.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Hacer Taş için güzel bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Eğlendik, güzel oldu. Kendisi de çok mutlu. Güzel bir kına gecesi oldu. Allah gülümsemeyi eksik etmesin yüzünden." diye konuştu.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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