Çubuk'ta Engelliler Gösteri Sundu

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelliler performanslarıyla göz doldurdu.Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Kaymakam Uğur Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.Engellerin el birliğiyle aşılabileceğini dile getiren Sezer, "Hepimiz kolumuzla bacağımızla beynimizle herhangi bir şekilde engel sahibi olabiliriz ama engelleri kaldıracağımıza inanırsak, birbirimize kenetlenirsek aşamayacağımız engel yoktur." dedi.Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da Türkiye'nin son 15 yılda her konuda çok büyük mesafeler katettiğini kaydetti.Devletin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptığını vurgulayan Acehan, şunları kaydetti:"Bu, en büyük sevincimiz ve kıvancımızdır. Artık engelli bireyler ailenin ya da toplumun bir tarafına itilmiş, hakir görülmüş kişiler değildir. Artık el üstünde tutulan özel insanlardır. Herkes bir engelli adayıdır. Bu nedenle de engelli bireylerimizi korumamız, gözetmemiz, onlara saygı göstermemiz ve toplumsal tüm haklardan onların da engelsizlerle eşit bir seviyede yararlanmalarını sağlamamız kutsal bir vazife olmalıdır."Konuşmaların ardından etkinlikte, engellilerin yaşamlarına dair slayt gösterisi sunuldu.Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösterilerin sahnelendiği etkinlikte, Aysel Şahin'in engelli kızına yazdığı mektubu okuması salondakilere duygusal anlar yaşattı.Programın sonunda Kaymakam Sezer ve Belediye Başkanı Acehan engelli sporcular Elanur Ünses, Ali Berke Karakaya ve Harun Okur ile masa tenisi ve satranç oynadı.Engelli yerel sanatçılar tarafından oluşturulan "Grup Aşk Olsun" konser verdi.