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Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere, esnaf yem bırakıyor.

09.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42
'nın ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere, esnaf yem bırakıyor.
Esnaflardan Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Atatürk Parkı'na, bölgedeki diğer esnaflarla yem bıraktıklarını anlattı.
Bunun Çubuk esnafının bir geleneği olduğunu kaydeden Deniz, "Burada güvercinler kış döneminde kesinlikle aç kalmazlar. Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan esnaflarımız ilk işleri aç kalan güvercinleri yemlemektir. Bu yemleme öğlen ve akşamda sırayla tüm esnaflarımız devam ettirir. Güvercinler de buna alıştı. Artık her sabah parka yüzlerce güvercin konar ve esnafların gelmesini bekler. Biz bunu babalarımızdan dedelerimizden gördük. Bizden sonraki nesiller de inşallah bu şekilde güvercinleri beslemeye devam ederler." diye konuştu.
Çubuk sakinlerinden Şükriye Avcı da esnafların güvercinlere sahip çıkmasına çok sevindiklerini ifade ederek, "Bu güvercinler, Çubuk'un simgesi oldu. Herkes elinden geldiğince besliyor. Bunları beslemek çok güzel bir duygu. Herkesin bu duyguyu paylaşmasını isterim." dedi.
Çubuk'ta esnaf, güvercinleri yemsiz bırakmıyor

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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