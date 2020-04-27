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Çubuk'ta esnaf ve çalışanlara yardım paketi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs sürecinden sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen esnaf ve çalışanlarına yönelik yardım paketleri dağıtılmaya başlandı.

27.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:55
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs sürecinden sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen esnaf ve çalışanlarına yönelik yardım paketleri dağıtılmaya başlandı.
Kaymakamlık ve belediye koordinesinde yürütülen çalışmalara Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Muhtelif Esnaf Odaları Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu da katıldı.
Salgından ilçe halkının en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Demirbaş, devletin milletiyle el ele vererek süreçten ekonomik olarak etkilenen esnafların yardımına koştuğunu belirtti.
Başkan Demirbaş, şunları söyledi:
"Bütün dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının insan sağlığına etkilerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik zararı da bulunuyor. Birçok hemşehrimiz bu süreçte iş yerlerinin kapanması nedeniyle ekonomik zorluk yaşamaya başladı. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve esnaf odalarımızla iş birliği içerisinde ekonomik sorunları oluşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin, belediyelerimizin ve milletimizin destekleri ile bu süreci atlatacağız."
Esnafların evlerine tek tek dağıtım yaptıklarını anlatan Çubuk Muhtelif Esnaf Odaları Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu ise ilk etapta odaya kayıtlı 200 esnafa ulaşacaklarını aktardı. Çubuk’ta esnaf ve çalışanlara yardım paketi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkoğlu, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber
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