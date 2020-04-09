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Çubuk'ta esnafa ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından sanayi sitesinde esnaflara ve vatandaşlara kolonya ve dezenfektan ürünleri ile maske dağıtıldı.

09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:22
Çubuk'ta esnafa ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtıldı
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından sanayi sitesinde esnaflara ve vatandaşlara kolonya ve dezenfektan ürünleri ile maske dağıtıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların zarar görmemesi için birçok alanda hizmetlerini sürdüren Çubuk Belediyesi tarafından Oto Sanayi Sitesinde esnaf ve vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünler ile maske dağıtımı yapıldı. Bu sırada belediyenin sağlık işleri personeli ise iş yerlerinde ilaçlama çalışması yaptı.
Oto Sanayi Sitesinde esnafları tek tek dolaşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşlara hem Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uymalarını söyledi, hem de içerisinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya, dezenfektan ürünleri ve maskelerin olduğu paketleri verdi.
Dağıtım esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Demirbaş, "Hem kendisiniz hem de sevdikleriniz için mümkün olduğunca evde çıkmayınız. Dışarda maskesiz ve eldivensiz dolaşmayınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Biraz sabredelim." ifadesini kullandı.
Esnafın ve vatandaşların sorunlarını da dinleyen Demirbaş'a, ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak, belediye başkan yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç ile belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.
Esnaflar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Çubuk, Güncel
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