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Çubuk'ta ev yangını

Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

02.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:12
Çubuk'ta ev yangını

Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın birinci katında inşaat işçilerinin kaldığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edildi, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çubuk, Güncel
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