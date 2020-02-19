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Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Abdullah T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:46Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi, tutuklandı
'nın ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Abdullah T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.
Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T. (38) tutuklandı.
Şükran T'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Şükran T'nin cenazesinin ilçeye bağlı Gümüşyayla Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildiği öğrenildi.

Ankara, Polis, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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