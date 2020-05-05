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Çubuk'ta görülen "Çiriş otu" şaşırttı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde halk arasında "Çiriş otu" olarak bilinen bitkilerden asphodelus cinsi çiçeğe rastlandı.

05.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:48
Ankara'nın Çubuk ilçesinde halk arasında "Çiriş otu" olarak bilinen bitkilerden asphodelus cinsi çiçeğe rastlandı.
Çubuk'a bağlı Kışlaçık Mahallesi'nde bulunan Karagöl'ün etrafındaki Kaşağın Kayalıkları Mevkisi'nde, halk arasında Çiriş otu olarak bilinen bitkilerden asphodelus cinsi çiçeğe, rastlanması doğa sevenleri şaşırttı.
Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin bitki türleri ile canlı çeşitliliğini araştırmak için yaklaşık 10 yıldır saha çalışması yaptıklarını anlattı.
Karagöl'ün etrafında 1650 metre rakımında yamaçta asphodelaceae familyasından asphodelus cinsi olan ve halk arasında çiriş otu olarak da bilinen çiçek popülasyonuyla karşılaştıklarını aktaran Uluğ, bu bitkiyle ilgili bölgede inceleme yaptıklarını ifade etti.
Araştırma yaptıkları yıllar içerisinde ilçede gitmedik hiçbir yer bırakmadıklarını belirten Uluğ, çiriş bitkisine ilk defa rastladıklarını dile getirdi.
Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde çeşitli yemekleri yapılarak yenilen bitkinin ilçe halkı tarafından bilinmediğini aktaran Uluğ, yaptıkları araştırmada bitkinin sadece bu bölgede ve küçük bir alanda yetiştiğini tespit ettiklerini bildirdi.
-Turizme katkısı olabilir
İlçenin çok çeşitli ve zengin bir floraya sahip olduğunu vurgulayan Uluğ, "Biz dernek olarak bu zenginliğimizi ortaya çıkartmak ve korumak için çalışma yapıyoruz. Bu tür zenginliklerimizin turizme katkısı olacağına inanıyorum. Özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekecektir. İlçemizde yaşayan herkese çok önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. Bu zenginliklerimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır." diye konuştu.
İlçenin, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bitki örtüsü çeşitliliğine de sahip olduğunu dile getiren vatandaşlardan Selahattin Keser, yüksek rakımlı dağlarda zorlu bir yolculuğun ardından çiriş bitkisine ulaştıklarını kaydederek, "Çiriş otunun ilçemizde yetiştiğini görmek bizleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bitki önemli bir doğal değer olduğundan koruma altına alınmalıdır. Kesinlikle bu bitkinin koparılmasına veya taşınmasına müsaade edilmemeli ve hatta yaygınlaşması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı. Çubuk’ta görülen ’Çiriş otu’ şaşırttı

Kaynak: AA

Etiketler: Karagöl, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber

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