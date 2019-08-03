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Çubuk'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çok sayıda eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlılara karşı operasyon düzenlendi.

03.08.2019 11:23 Çubuk'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çok sayıda eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlılara karşı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede çok sayıda evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çok sayıda evden hırsızlık olayını aynı hırsızlık şebekesinin gerçekleştirdiği ihtimali üzerine duran ekipler, hırsızlık malları satın aldığı tespit edilen şahısları takibe aldı.
Yapılan takibin ardından para, altın, ziynet eşyası, laptop, saat, bisiklet gibi malzemeleri çaldığı tespit edilen zanlılardan S.A, Z.B.Ç, E.B. ve H.S. isimli şahısların ev ve işyerlerine yönelik operasyon düzenledi.
Zanlılar ifadelerinde işlemiş oldukları suçları kabul ederken, zanlılardan S.A, Z.B.Ç. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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