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Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

06.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:08
'nın ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
erken saatlerinde başlayan ve etkisini ger geçen saat artıran kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçe merkezinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken özellikle yüksek kesimlerde ve grup yollarında yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Çubuk'ta etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Araç sahipleri de kar zinciri almaya sanayiye giderken, nasıl takılacağı konusunda da uygulamalı bilgi aldılar.
Çubuk Şehir Stadı'nda Adem Çankaya yönetiminde Çubukspor, ligin 2 yarısı için karşılaşacağı Haymanaspor maçı hazırlıklarını karlı zeminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karlı zeminde yapılan çekişmeli antrenman neşeli geçti.
Özellikle Karagöl bölgesi ile Avcıova, Nusratlar, Hacılar, Evci, Elören, Yeşilkent, Kuzören, Kuruçay, Aydoğan, Uluağaç, Kışlacık, Ovacık, Dağkalfat, Demirci, Yeşilkent, Yukarı Çavundur, Tahtayazı ve çevresinde etkisini artıran kar, bu bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yaklaşık 3 ay önce başlayan karla mücadele eylem planı nedeniyle kar yağışına hazırlıklı olduklaroını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm belediye ekipleriyle sahada karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından teyakkuza geçtiklerini anlatan Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi kar yağışını beliyorduk. Elbette kar yağışı berekettir. Yaklaşık 3 ay önce hazırladığımız stratejik planla birlikte kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için hazırlıklıyız. Bütün iş makinelerimizle ve tesisatlımızla birlikte sahadayız. Arkadaşlarımızla birlikte 16 ekip halinde ve 90 personelle sahadayız. Ekiplerimiz cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele devam ediyorlar. Ekiplerimiz 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmekteler."
Amaçlarının bölgede yolların kapanmasını engellemek olduğunu kaydeden Başkan Demirbaş, kar yağışı devam ettiği için bir taraftan açılan yolların diğer taraftan da karla dolabildiğini sözlerine ekledi.
Çubuk'ta kar yağışı etkili oluyor

Ankara, Sabah, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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