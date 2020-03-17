Çubuk'ta koronavirüs tedbirleri
Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, hastaneler, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışması başlatıldı.
17.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:52
Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, hastaneler, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışması başlatıldı.
Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlama çalışmalarını denetledi.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ilçede yoğun bir şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Rutin gerçekleştirilen temizlik işlemelerinin yanı sıra Kovid-19'la mücadele kapsamında kuru buharla dezenfekte uygulaması yaptıklarını ifade etti.
Hastaneler, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde çalışma yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlama çalışmalarını denetledi.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ilçede yoğun bir şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Rutin gerçekleştirilen temizlik işlemelerinin yanı sıra Kovid-19'la mücadele kapsamında kuru buharla dezenfekte uygulaması yaptıklarını ifade etti.
Hastaneler, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde çalışma yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
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Kaynak: AA
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