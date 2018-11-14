Çubuk'ta Lojistik Merkezi Hizmete Açıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:42



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:42

Çubuk Belediyesince yaptırılan Lojistik Merkezi hizmet vermeye başladı.Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen ve yaklaşık 7 milyon 500 bin lirya mal olan merkeze belediyenin fen, destek hizmetleri, sağlık işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlükleri taşındı.Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, merkezin uzun yıllar ilçeye hizmet edeceğini söyledi.Merkez sayesinde hizmetlerin daha kaliteli sunulacağını ifade eden Acehan, şunları kaydetti:"Merkezimiz bu birimlerin araç parklarını da burada barındıracak. İçerisinde akaryakıt istasyonundan marangozhaneye, tamirhaneden idare birimlerine kadar hepsini aynı çatı altında toplayarak hizmete başladı. Tüm operasyon birimlerimiz artık modern merkezinde daha iyi bir şekilde halkımıza hizmet edecek."Başkan Acehan, yeni belediye binasının inşaat çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.