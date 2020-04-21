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Çubuk'ta mahallelerde vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünleri ve maske dağıtıldı.

21.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:16
Çubuk'ta mahallelerde vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünleri ve maske dağıtıldı.
Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde sokak ve caddeleri tek tek dolaşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Demirbaş içerisinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya, dezenfektan ürünleri ve maskelerin olduğu paketleri vatandaşlara dağıttı.
Bahçe işleri ve tarımla uğraşan vatandaşlara yakın ilgi gösteren Başkan Demirbaş dağıtım esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileterek, "Üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran vatandaşlarımızı her zaman tebrik ediyorum. Tarlasında, bahçesinde, bağında çalışan, üreten vatandaşlarımızı görmekten mutlu oluyorum. Ancak bu zorlu süreçte özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız hem kendimiz hem de sevdikleriniz için mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen göstermelisiniz. Dışarda maskesiz ve eldivensiz dolaşmamalıyız. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Biraz sabredelim."
Vatandaşların mahalleleriyle ilgili sorunlarını da dinleyen Başkan Demirbaş'a, ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.
Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel
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