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Çubuk'ta maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi

Çubuk Belediyesi tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıkları için çeşitli noktalara, özel çöp konteynerleri koydu.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
Çubuk'ta maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi
Çubuk Belediyesi tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıkları için çeşitli noktalara, özel çöp konteynerleri koydu.
Çubuk Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlanmasının ardından konteynerlerin hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların belediyenin internet sitesinden kendilerine en yakın atık maske ve eldiven konteynerinin yerini görebileceği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel
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