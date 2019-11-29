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Çubuk'ta MHP'den Başkan Demirbaş'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk İlçe Başkanı İhsan Mutlu ile ilçe yönetimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

29.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:16Çubuk'ta MHP'den Başkan Demirbaş'a ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı İhsan Mutlu ile ilçe yönetimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan İhsan Mutlu, Başkan Demirbaş'ın çalışmalarını yakinen takip ettiklerini, özellikle sanayi yatırımlarını ilçeye çekme konusunda yaptığı girişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş da MHP İlçe Başkanı Mutlu'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Öncelikli hedeflerinin istihdam artırıcı çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Demirbaş, "MAN'ın ilçemizde yatırım yapacak olması ve ona bağlı sanayi kuruluşlarının ilçemizde yatırım yapmaya başlamasıyla inşallah sanayi kenti olmaya adım atmış olacağız. İlçemiz üniversitesi, tarım ve hayvancılığı, sanayisi ile hızla gelişecek. İnşallah ilçemizi el birliği içerisinde daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Baki Demirbaş, Çubuk, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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