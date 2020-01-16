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Çubuk'ta öğrenciler el sanatlarını öğrendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaymakamlık tarafından açılan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden ilk okul öğrencileri, geleneksel el sanatları hakkında uygulamalı eğitim aldı.

16.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:00
'nın ilçesinde kaymakamlık tarafından açılan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden ilk okul öğrencileri, geleneksel el sanatları hakkında uygulamalı eğitim aldı.
Şehit Emre Tunca İlkokulu öğrencileri, merkezde kilim dokuma, şal dokuma ile ebru atölyelerinde eğitmenler eşliğinde çalışma yaptı.
Sınıf öğretmeni Asiye Yılmaz, öğrencilere Türk geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Gerçekleştirilen projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, "Öğrencilerimiz burada ebru, kilim ve şal yapım aşamalarını da gördüler. Belki ilerde bu sanatlarda kendilerini geliştirecekler. Bu bizim için büyük bir kazançtır" diye konuştu.
El sanatlarını yapmayı çok sevdiğini dile getiren öğrencilerden Gülçe Sena Yılmaz'da, "Bugün hayallerimi gerçekleştirdim, kilim dokudum. İçimdeki heyecanı ve duyguyu kilime döktüm" dedi.
Atölyede herkesin kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden öğrencilerden Hayrunisa Yılmaz, "Burada daha önce görmediğimiz çok güzel sanatları öğrendik. Hem eğlendik hem de öğrendik. Çok mutluyum" dedi.
ADEM'i ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencilere bir süre eşlik etti. Birlikte ebru yapan Demirbaş, "Çok güzel esreler yapıyorlar. Ben hem öğretmenleri hem kursiyerleri hem de öğrencileri tebrik ediyorum. Bu tür uygulamaların çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.
Çubuk'ta öğrenciler el sanatlarını öğrendi

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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