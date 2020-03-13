Çubuk'ta öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre bilincini edindirmek için uygulamalı eğitim veriliyor.
13.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre bilincini edindirmek için uygulamalı eğitim veriliyor.
Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan ve 'Ambalaj atıkları çöp değildir. Geri dönüşüme kazandıralım' sloganıyla verilen eğitim, ilçedeki ortaokullarda uygulanıyor.
Eğitimle çöpe atılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.
Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'nde ve Geri Dönüşüm Tesislerinde Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik verilen eğitimde öğrencilere bilinçsizce çöpe atılan ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılıncaya kadar hangi evrelerden geçtiği anlatılıyor.
Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan ve 'Ambalaj atıkları çöp değildir. Geri dönüşüme kazandıralım' sloganıyla verilen eğitim, ilçedeki ortaokullarda uygulanıyor.
Eğitimle çöpe atılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.
Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'nde ve Geri Dönüşüm Tesislerinde Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik verilen eğitimde öğrencilere bilinçsizce çöpe atılan ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılıncaya kadar hangi evrelerden geçtiği anlatılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Çubuk Belediyesi, Dönüşüm, Ankara, Çubuk, Güncel
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