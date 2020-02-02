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Çubuk'ta okullar, camiler ve otobüsler gribe karşı ilaçlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye tarafından gribal enfeksiyonlara karşı okullar, camiler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

02.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:48
'nın ilçesinde Belediye tarafından gribal enfeksiyonlara karşı okullar, camiler ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce özel halk otobüsleri, camiler ile okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Değişen hava sıcaklıklarının gribal enfeksiyonları artırdığını vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:
"Halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu toplu taşıma araçları başta olmak üzere camiler ve okullarda ilaçlama çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz özellikle otobüslerin içerisinde, camilerde halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarda dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar. Ekiplerimiz okullarımızda da bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Salgın hastalıkların engellenmesi yönünde yürütülen bu çalışmalar kapsamında ilçemizdeki tüm toplu taşıma araçları, camiler ve okullarımız ilaçlanacak. Vatandaşlarımızın her hangi bir riske maruz kalmamalarını istiyoruz."
Çubuk Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Murat Kerimoğlu, çalışma nedeniyle Çubuk Belediyesine teşekkür etti.
Çubuk'ta okullar, camiler ve otobüsler gribe karşı ilaçlandı

Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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