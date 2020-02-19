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Çubuk'ta ölü bulunan kadının kocası cinayeti itiraf etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu.

19.02.2020 07:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 07:40Çubuk'ta ölü bulunan kadının kocası cinayeti itiraf etti
'nın ilçesinde bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu. Gözaltına alınan kadının kocası, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen çocuk, annesi Şükran T.'yi (35) yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine korku ve paniğe kapılan çocuk, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının kocası cinayeti itiraf etti

Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptığı araştırmada kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit etti. Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi. - ANKARA

Ankara, Çubuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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