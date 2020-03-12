Çubuk'ta ortak kullanım alanlarında temizlik çalışması yapıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
12.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:46
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Çubuk Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı. Ekipler çarşı merkezinde, okullarda, ibadethanelerde, kafe ve düğün salonlarında, park ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çeşitli noktalara el dezenfektanları konuldu. Çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 20 gün önce de temizlik çalışması yaptıklarını, dünyada yayılan Kovid-19 nedeniyle tedbirleri daha da artırdıklarını anlattı.
Demirbaş, virüslere karşı en önemli tedbirin hijyen olduğunu hatırlatarak, "Daha öncesinden bahar ayı yaklaşıyor diye havaların ısınmasıyla birlikte biz ilçemizde hijyen ve sağlık yönünden gerekli tedbirleri almıştık. Özellikle toplu taşıma araçlarıyla ahır ve çiftliklerde dezenfekte çalışmalarına başlamıştık. Dünyada yayılan koronavirüs salgınına ilişkin de bugün kurduğumuz özel ekip ile tedbirleri artırdık." dedi.
Çubuk Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı. Ekipler çarşı merkezinde, okullarda, ibadethanelerde, kafe ve düğün salonlarında, park ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çeşitli noktalara el dezenfektanları konuldu. Çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 20 gün önce de temizlik çalışması yaptıklarını, dünyada yayılan Kovid-19 nedeniyle tedbirleri daha da artırdıklarını anlattı.
Demirbaş, virüslere karşı en önemli tedbirin hijyen olduğunu hatırlatarak, "Daha öncesinden bahar ayı yaklaşıyor diye havaların ısınmasıyla birlikte biz ilçemizde hijyen ve sağlık yönünden gerekli tedbirleri almıştık. Özellikle toplu taşıma araçlarıyla ahır ve çiftliklerde dezenfekte çalışmalarına başlamıştık. Dünyada yayılan koronavirüs salgınına ilişkin de bugün kurduğumuz özel ekip ile tedbirleri artırdık." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel
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