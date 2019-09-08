Haberler» Güncel» Haber

Çubuk'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

08.09.2019 11:30
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yenice-Sirkeli yolu Dumlupınar Mahallesi mevkisinde, Erkan Can (25) yönetimindeki 06 GZ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtan savrulan Yasin Üzümcü (17) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Can, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Özdemir (19) ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Çubuk'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:17   Trump'ın görüşmeleri askıya alması sonrası afganistan'dan açıklama
13:17   Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor
13:17   MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"
13:17   Türkiye'den sel mağduru Sudan halkına yardım eli
13:16   Bafra'da ev yangını
13:15   Dha yurt bülteni-8
13:15   Suriye'deki ilk müşterek devriyesi sona erdi