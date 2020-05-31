Çubuk'ta park ve bahçeler normalleşme sürecine hazırlanıyor

Çubuk Belediyesi ekiplerinin park ve bahçelerde ilaçlama yapması Bank ve kamelyaların şeritlerinin sökülmesi ve ilaçlanması Umuma açık tuvaletlerin dezenfeksiyonunun yapılması Spor aletlerinin ilaçlanması ve dezenfeksiyonunun yapılması Çimlerin biçilmesi Çeşmelerin dezenfeksiyonunun yapılması...

31.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:29
Çubuk Belediyesi ekiplerinin park ve bahçelerde ilaçlama yapması
Bank ve kamelyaların şeritlerinin sökülmesi ve ilaçlanması
Umuma açık tuvaletlerin dezenfeksiyonunun yapılması
Spor aletlerinin ilaçlanması ve dezenfeksiyonunun yapılması
Çimlerin biçilmesi
Çeşmelerin dezenfeksiyonunun yapılması
Çocuk oyun gruplarının dezenfeksiyonunun yapılması - Çubuk'ta park ve bahçeler normalleşme sürecine hazırlanıyor
Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs salgınının ardından hafta başı geçilecek normalleşme süreci için ilçe genelinde hazırlık çalışmaları yürütüyor.
Ekipler ilçe genelindeki parklarda birbirinden farklı peyzaj çalışması yaparken, yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle parklarda şeritlerle kapatılan veya sökülen bank, kamelya, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarını tekrardan yerine koyuyor.
İlçede dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor.
Ekipler, normalleşme sürecinde özellikle park ve bahçelere gidecek vatandaşları düşünerek, çalışmaların çoğunu Atatürk Parkı, Yeşil Çubuk Parkı ve Çubukabad Park ile spor alanlarında yoğunlaştırıyor.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sürdürülen çalışmaların sonunda ülkemizde elhamdülillah koronavirüs ile mücadelede büyük bir başarı elde edildi. Vaka sayısındaki azalış tüm vatandaşlarımızı ve bizleri son derece mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinin hemen ardından biz de yerel yönetim olarak çalışmalarımıza başladık ve ara vermeden hızla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra dışarıda daha çok vakit geçireceğini düşünerek çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah bu virüs belasından sonra hemşehrilerimiz parklarımızda temiz havasını alacak. Bu kapsamda ki çalışmalarımız da devam edecek." diye konuştu. Çubuk’ta park ve bahçeler normalleşme sürecine hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel, Haber

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