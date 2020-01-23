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Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı

Çubuk ilçesinde, Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.

23.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:46Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı
ilçesinde, Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.
Çubuk Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi , seyyar araçlarla "Esnafımız üşümesin" sloganıyla sıcak çorba hizmetine başladıklarını kaydetti.
Ahi geleneğini en güzel şekilde sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, soğuk kış gününde esnafın içini ısıtmak için gayret ettiklerini belirtti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, etkinliği düzenleyen esnaf odasına teşekkür etti.
Belediye olarak kendilerinin ilçedeki tüm esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirbaş, şöyle devam etti:
"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odamız ile vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Sabah erken saatte pazar esnafımızın tezgahlarını açmaya başladığı anda bizde onlara çorba ikram ediyoruz. Esnafımıza hem hayırlı işler diliyoruz hem de sıcak bir kap çorba ikram ediyoruz. Esnaflarımızda bu uygulamadan çok memnun oldular."

Türkoğlu, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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