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Çubuk'ta sağlık çalışanlarına bal ikram edildi

Çubuk ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına bal ve arı ürünleri ikram edildi.

31.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:56
Çubuk ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına bal ve arı ürünleri ikram edildi.
İş adamı Cumhur Yıldız, bal ve arı ürünlerinden oluşan ikramlarını, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki sağlık personeline dağıttı.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele de sağlık çalışanların canla başla çalıştığını belirterek, "Dünya, olağanüstü bir dönemden geçiyor. Geçmişte böyle salgınlar olmuş ama biz hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bu günlerde en çok çalışma yükü ise doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarında. Biz de onlara destek olabilmek adına insan bünyesine en çok katkı veren gıda maddelerinden olan bal ve arı ürünlerinden ikram etmeyi uygun gördük." diye konuştu.
Sağlık çalışanı Zeki Karakurt ise, yapılan ikramından dolayı iş insanına teşekkür ederek, "Bizleri bu günlerde yalnız bırakmayıp düşünen başta iş adamı Cumhur Yıldız'a ve alkışlarıyla destek veren tüm ilçe halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizin için buradayız, sizler de bizim için lütfen evde kalın." ifadesini kullandı.
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Çubuk’ta sağlık çalışanlarına bal ikram edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Halil Şıvgın, Çubuk, Güncel

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Çubuk'ta sağlık çalışanlarına bal ikram edildi
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