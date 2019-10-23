Haberler » Güncel » Çubuk'ta saman yangını

Çubuk'ta saman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.

23.10.2019 22:02Çubuk'ta saman yangını
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.
Sığırlıhacı Mahallesi'nde Kemal Balbaşı'na ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakındaki ahır ve eve sıçramadan 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yaklaşık bin 500 saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:18 İskenderun'da huzur ve güven uygulaması
22:11 Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı (2)
22:10 Sayısal Loto çekildi (2)
22:09 Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı
22:08 Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı
22:06 Yıkım kararı alınan binada çıkan yangın söndürüldü
22:04 Sayısal Loto çekildi (1)
23.10.2019 22:19:27