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Çubuk'ta saman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.

23.10.2019 22:20
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.
Sığırlıhacı Mahallesi'nde Kemal Balbaşı'na ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakındaki ahır ve eve sıçramadan 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yaklaşık bin 500 saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çubuk'ta saman yangını

İtfaiye, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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