Çubuk'ta saman yangını

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.
Sığırlıhacı Mahallesi'nde Kemal Balbaşı'na ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber
vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakındaki ahır ve eve sıçramadan 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yaklaşık bin 500 saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.