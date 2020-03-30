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Çubuk'ta şehit ailelerinden "evde kal" çağrısı

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, yayınladığı mesajla, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs belasından en az zaiyatla kurtulmak için devletin aldığı tüm kararlara uyularak, evde kalınması gerektiğini vurguladı.

30.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:02
Çubuk'ta şehit ailelerinden
Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, yayınladığı mesajla, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs belasından en az zaiyatla kurtulmak için devletin aldığı tüm kararlara uyularak, evde kalınması gerektiğini vurguladı.
Atatürk Mahallesi'ndeki dernek binasında açıklama yapan Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ettiklerini söyledi.
"Bizler evlerimizde iken başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçleri, belediye çalışanları ve esnafımıza başarıları için dua ediyoruz." diyen Avan, şunları kaydetti:
"Onlar fedakar kahramanlardır. Canları pahasına hizmet için çalışıyorlar. Savaş anında başlatılan seferberlikteki gibi devletimizin ve idarecilerimizin yanlarında olup, gücümüz nispetinde yardımcı olmalıyız. En azından alınan kararlara uyup, bizler sorun çıkarmayıp, ayak bağı olmamalıyız. Salgın hastalıklarına karşı mücadele edip, yardımcı olup, destek vermek, milli bir görevdir. Allah'ın emri de vatana, millete, devlete ve zorda kalanlara yardım etmektir. Bu salgın nedeniyle, tüm iş yerleri, üretim yapan fabrikalarımız, esnaflarımız, üreticilerimiz ve işçilerimiz çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Yaşanan bu sıkıntıların daha fazla sürememesi için alınan kararlara harfiyen uymamız gerekmektedir. Devletimiz tarafından alınan kararlara uymamız halinde çok az bir kayıplarla bu salgından hastalığından kurtulacağız inşallah.'"
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Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk, Güncel
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