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Çubuk'ta şehit annelerine ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

10.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:02
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilk olarak 2016 yılında Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen ve imha edilmeye çalışılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Çam'n annesi Hanım Çam'ı evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Daha sonra 2016 Mardin'in Nusaybin ilçesinde terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyon sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Tunca'nın annesi Saniye Tunca'yı ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, Tunca'nın Anneler Günü'nü kutladı.
Ziyaret ettiği annelerin gününü kutlayan ve şehitler için dua eden Kaymakam Keleş, her zaman annelerin yanında olduklarının mesajını verdi.
Daha sonra Başkan Demirbaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Anneleri Vakfı Başkanı Lokman Ayar ile birlikte Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nin Akkuzulu Mahallesindeki baba ocağına gitti. Şehit Yener Kırıkcı'nın annesi Ayşe Kırıkcı'nın Anneler Gününü kutlayan Başkan Demirbaş, bir süre şehit ailesiyle sohbet etti.
Kırsal mahallelerdeki şehit annelerini de tek tek ziyaret eden Başkan Demirbaş, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Çanakkale gezisi sözü de verdi.
Annelerin merhametin ve fedakarlığın yegane simgesi olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, "Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır. Bu düşüncelerle başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Gününü içtenlikle kutlarım." diye konuştu.
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Çubuk’ta şehit annelerine ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Anneler Günü, Adem Keleş, Çubuk, Güncel, Haber

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