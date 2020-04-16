Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çubuk'ta semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi, vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

16.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:02
Çubuk'ta semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi, vatandaş ve esnafa maske dağıttı.
Çubuk Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Pazarda esnafın açacağı tezgahlar küçültülürken, tezgah aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bırakıldı, vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla tüm tezgahlar şeritle çevrildi.
Maskesiz vatandaşların alınmadığı pazarın giriş ve çıkışları da ayrıldı. Zabıta ekipleri tarafından pazar esnafı ve vatandaşların ateşleri ölçüldü, pazar içine ve giriş çıkışlara dezenfeksiyon otomatları kuruldu.
Ayrıca Başkan Demirbaş, şehir içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda zabıta ekipleri ile birlikte esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı.
Pazarda alınan tedbirleri denetleyen Demirbaş, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak sohbet etti.
Yerel yönetimler olarak uygulamalara her yönden imkanları ölçüsünde katkı sunduklarını belirten Demirbaş, vatandaşların da yasaklar ve uyarılar konusunda duyarlı olmalarını istedi.
Konut ve iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ettiklerini anlatan Demirbaş, "Eğitim kurumlarımız ve ibadethanelerin ilaçlanması da tamamlanmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da adeta eli ayağı olduk, tüm talepleri kurduğumuz ekiplerce karşılanmaktadır. İnşallah salgının tarihe geçeceği günler yakındır." dedi.
Demirbaş, daha sonra Atatürk ve Kıbrıs caddelerinde incelemelerde bulunarak, esnaf ve vatandaşlara maskesiz dolaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Çubuk'ta semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Haber 17:32: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir... - Haber 17:31: Malatya'da maske üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacak - Haber 17:31: Haliliye'de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor - Haber 17:30: flaş - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin