Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çubuk'ta semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı pazarlarda alınan tedbirler artırıldı.

09.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:56
Çubuk'ta semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı pazarlarda alınan tedbirler artırıldı.
İlçede her hafta Perşembe günleri kurulan ve Ankara'nın en eski pazarlarından biri olduğu bilinen Çubuk Pazarı'nda, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler ve kontroller sıklaştırıldı.
Pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı. Girişte maskesiz gelen vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşının altındaki vatandaşların pazara girişlerine izin verilmedi.
Vatandaşlar için belirli noktalara el dezenfektanı konulan pazarda "seçmece" alışverişe de izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanan pazarcılar tarafından hazırlanıyor. Ekipler, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi. Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler de sık sık anonslarla duyuruluyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, zabıta ekipleri ve veteriner hekimlerden oluşan ekiple pazarda denetimlerde bulundu.
Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca pazar yerinde alınan tedbirlerin artırıldığını söyledi.
Vatandaşların sağlığı için artırılan tedbirleri en iyi şekilde uyguladıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:
"İlave tedbirler kapsamında pazarın giriş ve çıkışı sınırlandırıldı. Esnaf sayısının iki katı kadar pazara vatandaş alıyoruz. Tezgahlar arasında 3 metre boşluklar bırakıldı. Toplum sağlığı için ilçe genelinde olduğu gibi halk pazarlarımızda da kontrolü elden bırakmıyoruz. Bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları dahil yaklaşık 12 bin bina, ticari ve özel 10 bin araç dezenfekte edildi. Bunlarla birlikte 10 bin kolonya ve dezenfektan ürün ile 110 bin maske dağıtımına başladık. Her şey vatandaşımızın sağlığı için."

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Ankara, Çubuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Çubuk'ta semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Akhisar Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Haber 14:51: Bayırbucak Türkmeni kadınlar, ürettikleri maskeleri kaymakamlığa teslim etti - Haber 14:50: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama - Haber 14:50: Liseden siperlik maske üretimi - Haber 14:50: Sorgun'da market ve şarküteriler denetlendi - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor