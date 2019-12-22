Haberler » Güncel » Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Haber

Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

22.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:46 Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı
'nın ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki oto yıkamacıya 06 BS 0772 plakalı otomobille giden Hüseyin Y. ile 75 BC 686 plakalı otomobille bu iş yerinde bulunan ve borç nedeniyle aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öğrenilen Hüseyin B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında bulunan pompalı tüfekle Hüseyin Y'ye ateş etti. Hüseyin Y. de tabancayla karşılık verdi.
Kavgada yaralanan Hüseyin B, 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Hüseyin Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:18   Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Haber
19:18   Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu - Haber
19:18   İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:23:09