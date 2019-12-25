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Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde restoranda çıkan tartışmanın ardından caddede karşılaşan iki grup arasında çatışma çıktı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:06

'nın ilçesinde, silahlı kavga sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenemedi.

Ulus'ta bulunan bir içkili mekanda birlikte alkol alan Kadir A, Alparslan A. ve Kazım Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne giden Kazım Y, olayı akrabalarına anlattı.

CADDEDE KARŞILAŞTILAR

Caddesi'nde karşılaşan Kadir A, Alparslan A ile Kazım Y. ve yanındaki akrabaları tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir A. ve Alpaslan A, tabancayla ateş ederek Fatih (24), Mevlüt (43), Şükrü (37) ve İlyas Yayabaşı'yı (22) yaraladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mevlüt Yayabaşı ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Yayabaşı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Yayabaşı ve İlyas Yayabaşı ise Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kavganın taraflarından Kazım Y, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Kadir A. ve Alparslan A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ankara, Gümüş, Çubuk, 3. Sayfa

Kaynak: AA


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