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Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:51 Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
'nın ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (43), Ş.K. (37), F.Y. (24) ve İ.Y. (22) yaralandı. Yakınları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.Y. ve Ş.Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan K.A. ve A.A polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ankara, Gümüş, Çubuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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