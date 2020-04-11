Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

11.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:30
Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı
İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara 7-24 kesintisiz hizmet sağlamak için tüm tedbirlerini alan Çubuk Belediyesi, genelge sonrası iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli rol alarak mama dağıtımlarını sıklaştırdı.
Özellikle merkezin dışındaki sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmasına yoğunlaşan Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir köşesinde yemleme çalışması yapıyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde bulunan sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmasının ardından gazetecilere bilgi veren Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, soka çıkma yasağı ile birlikte besleme yaptıkları alanların 3 kat arttığını kaydetti.
Ekiplerinin şehrin muhtelif yerlerinde yapılan mama takviyesine devam ettiğini vurgulayan Topçu, "Biz daha önce 11 besleme noktasında yemleme çalışması yapıyorduk. Soka çıkma yasağı ile birlikte gönüllerimiz besleme yapamadıkları için o alanlar ile birlikte bu sayı 30'a yaklaştı. Bunlarla birlikte vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye çalışıyoruz. Toplamda besleme yaptığımız sokak hayvanı sayısı binin üzerine çıkarken, yaklaşık 700 kilogram yem vermeye başladık. Sokağa çıkma yasağı sonrası Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş'ın talimatıyla sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.
Topçu, can dostların aç ve susuz kalmamaları için vatandaşların da sokak hayvanları için kendi binalarının yakınlarına su ve yem bırakmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımız istisnasız her koşulda geçerlidir - Haber 18:34: Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası - Haber 18:33: Ayvalık'ta vatandaşlar evde, onlar ise hizmet için dışarıdaydı - Haber 18:31: (Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından Kordon Boyu ve Alsancak sokakları boş kaldı - Haber 18:31: Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin