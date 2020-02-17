Haberler » Güncel » Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı - Haber

Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.

17.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:54Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kişilere karşı işlenen suçlarda 2018 yılında bin 150 kişiye işlem yapılırken, 2019 yılında bu sayı yüzde 30 azalarak 878'e düştü.
Genel mal varlığına karşı işlenen suçlarda da 2018 yılına göre geçen yıl yüzde 54 azalma olduğu bildirilen açıklamada, 2018 yılında 611 olan işlem sayısının 2019 yılında 340'a geriledi belirtildi.
Açıklamada, iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik olaylarında da yüzde 54 azalma olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Kaymakamı Adem Keleş, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunarak "İlçemizde huzur ve güvenliğin sağlanması için vatandaşlarımızın da duyarlı olması suç ve suçlunun ihbarı ile kolluk kuvvetlerimize yardımcı olmaları ve özellikle telefon dolandırıcılığı girişimlerinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak kimlik bilgisi, para, altın benzeri isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:27:53