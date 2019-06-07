Çubuk'ta şüpheli ölüm

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Mehmet Güvercin evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Mahallesi
2. Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kötü kokudan şüphelenerek eve girdi.
Güvercin'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen Güvercin'in cesedi, incelemenin ardınan Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Emekliliğinden sonra seyyar ciğer ekmek satan Güvercin'in kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.
Kaynak: AA
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