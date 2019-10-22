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Çubuk'ta temizlik filosu genişledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme ve çöp kamyonları Çubuk Belediyesi tarafından teslim alınarak hizmete girdi.

22.10.2019 13:02Çubuk'ta temizlik filosu genişledi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme ve çöp kamyonları Çubuk Belediyesi tarafından teslim alınarak hizmete girdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yeni vakumlu yol süpürme ve çöp kamyonunun yanı sıra 378 adet çöp konteynerinin de bulunduğu toplam 1 milyon 500 bin değerinde hibe destek sağlandığına işaret etti.
Daha temiz bir Çubuk için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Demirbaş, "Tüm bu ekipmanları ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Özellikle vakumlu yol süpürme aracıyla cadde ve sokaklarımız daha sorunsuz temizlenecek." dedi.
Başkan Demirbaş, yeni konteynerlerin dağıtılmaya başlandığını ve eskilerin ise temizlenip bakıma alındığını sözlerine ekledi.

Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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