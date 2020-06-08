Çubuk'ta TOKİ konutlarının yapılacağı alanda inceleme

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TOKİ tarafından konut projesinin yürütüleceği alanda inceleme yaptı.

08.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:03
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TOKİ tarafından konut projesinin yürütüleceği alanda inceleme yaptı.
Rektör Aydınlı, TOKİ, üniversite ve belediye iş birliğiyle akademisyenler ve üniversite personeli için yapılması planlanan konut projesi ile ilgili Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek ibilgi aldı.
Daha sonra Başkan Demirbaş ve Rektör Aydınlı, Sünlü Mahallesi'nde projenin hayata geçirileceği alanı inceledi.
Demirbaş, projenin hem üniversiteye hem de ilçe merkezine en yakın bölgede gerçekleştirilmesi için görüşmeler yaptıklarını söyledi.
İlçenin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Demirbaş, "Projelerimizden biri de üniversite hocaları ve çalışanları için yaşam alanı oluşturmak. Bilindiği üzere Sünlü Mahallemizde TOKİ tarafından 500 konutluk bir proje çalışmamız var. Bunun yanında inşallah aynı bölgede üniversitemiz için 350 dönümlük bir yaşam alanı daha oluşturulması için çalışmaları başlatacağız. İnşallah bu iki proje ilçemizin gelişmesine büyük katkı verecektir." diye konuştu.
Belediye tarafından kendileri için gösterilen alanlarda inceleme yaptıklarını anlatan Aydınlı ise, Demirbaş'a üniversiteye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Üniversitede çalışan her bir kişinin, akademik kadronun kendileri için önemine değinen Aydınlı, şunları kaydetti:
"Hocalarımızın ve çalışanlarımızın üniversiteye yakın bir bölgede yaşama konusunda talepleri var. Biz de en uygun yeri belirlemek için sağ olsun Belediye Başkanımızla çalışıyoruz. Burada yapılacak bir çalışmanın üniversitemiz başta olmak üzere bütün bölgeye yansıyacağına inanıyorum."
Aydınlı, yapılan incelemenin ardından alternatiflerin senatoda görüşülerek karara bağlanılacağını bildirdi.
İncelemede üniversiteden gelen heyetin yanı sıra Çubuk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muhammed Ali İyimaya da yer aldı. Çubuk’ta TOKİ konutlarının yapılacağı alanda inceleme

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Aydınlı, Çubuk, Güncel, Haber

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