01.07.2019 12:12
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Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Çubuk

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) – Ankara 'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk–Şabanözü karayolu Şeyh Şamil Bulvarı Kavşağında alkollü olduğu iddia edilen Ömer Demiröz 'ün kullandığı 06 ZE 170 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Sadullah Ünal idaresindeki 06 KB 2202 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 06 ZE 170 plakalı otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu kadın yaralandı.
Yaralı kadın ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Ömer Demiröz , Ankara , Çubuk , Güncel

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