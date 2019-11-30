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Çubuk'ta trafik kazası 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:24Çubuk'ta trafik kazası 2 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki Ömürdede Kavşağında trafik lambalarında meydana gelen trafik kazasında Sinan Yılmaz yönetimindeki 06 CBZ 34 plakalı otomobil ile Berat Tiryaki idaresindeki 06 KA 8301 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerin yaralandığı kazada, kontrolden çıkan Berat Tiryaki'nin kullandığı otomobil yol kenarında bulunan İsa Koyuncu'ya ait fidanlığa girerek devrildi.
Yaralılardan Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan Yılmaz ise daha sonra gittiği polis karakolundan polis ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve fidanlıkta da büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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