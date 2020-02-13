Haberler » Güncel » Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

13.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:03
'nın ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı etkinlikle, "Soğuk kış gününde aç canlı kalmasın" projesi kapsamında dağlık ve tepelik alanlara hayvanlar için yiyecek bırakıldı.
Demirbaş, yaban hayvanlarının aç kalmaması için kış aylarında ekiplerin çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.
Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde doğaya yem bırakma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Demirbaş, kendilerine destek olan vatandaşlara teşükkür etti.
Demirbaş, etkinlik kapsamında Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkını da ziyaret ederek, hayvanları eliyle besledi.
Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:46:43