Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çubuk'ta yapılacak yüzme havuzunun etüt çalışmaları başladı

Çubuk ilçesinde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan yüzme havuzunun etüt çalışmalarına başlandı.

15.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:46
Çubuk'ta yapılacak yüzme havuzunun etüt çalışmaları başladı
Çubuk ilçesinde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan yüzme havuzunun etüt çalışmalarına başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde zemin etüt çalışmalarına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun, yıl sonunda faaliyete geçeceği belirtildi.
Komplekste tam donanımlı yarı olimpik yüzme havuzu, çeşitli spor sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunacak.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye ilk defa yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeye yaptığı ziyarette verdiği müjdenin hayata geçirilmeye başlandığını dile getiren Demirbaş, şöyle konuştu:
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle yapılacak yüzme havuzumuz ilçemize hayırlı olsun. Yaklaşık bin 35 metrekare kapalı alana sahip olacak yüzme havuzu yarı olimpik planlandı. Yüzme havuzunun ardından bu alana basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kondisyon alanları, oturma ve dinlenme alanları ile süs havuzu yapılacak. Artık gençlerimiz yüzmek için Çubuk dışına çıkmayacaklar. Zemin etüdünün ardından ihalesi yapılarak temel atma ve inşaat aşamasına geçilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Koronavirüse yakalanan Juventus’un iki yıldızı tamamen iyileşti Haberler
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti
Haberler ›› Güncel ››Çubuk'ta yapılacak yüzme havuzunun etüt çalışmaları başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Çocuklarından sağlık çalışanlarına duygusal mesaj - Haber 16:10: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden "asılsız görüntü" paylaşan kişi hakkında suç... - Haber 16:10: Kırgızistan-Çin arasındaki İrkeştam Sınır Kapısı ticari geçişlere açıldı - Haber 16:08: İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı - Haber 16:08: Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle üst düzey yetkililerin maaşlarında kesinti - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler