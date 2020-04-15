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Çubuk'ta yapılacak yüzme havuzunun etüt çalışmaları başladı

Çubuk ilçesinde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan yüzme havuzunun etüt çalışmalarına başlandı.

15.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:57
Çubuk ilçesinde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan yüzme havuzunun etüt çalışmalarına başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde zemin etüt çalışmalarına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun, yıl sonunda faaliyete geçeceği belirtildi.
Komplekste tam donanımlı yarı olimpik yüzme havuzu, çeşitli spor sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunacak.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye ilk defa yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeye yaptığı ziyarette verdiği müjdenin hayata geçirilmeye başlandığını dile getiren Demirbaş, şöyle konuştu:
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle yapılacak yüzme havuzumuz ilçemize hayırlı olsun. Yaklaşık bin 35 metrekare kapalı alana sahip olacak yüzme havuzu yarı olimpik planlandı. Yüzme havuzunun ardından bu alana basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kondisyon alanları, oturma ve dinlenme alanları ile süs havuzu yapılacak. Artık gençlerimiz yüzmek için Çubuk dışına çıkmayacaklar. Zemin etüdünün ardından ihalesi yapılarak temel atma ve inşaat aşamasına geçilecek." Çubuk’ta yapılacak yüzme havuzunun etüt çalışmaları başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk, Güncel
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