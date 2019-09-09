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Çubuk'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Çubuk ilçesinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı törenle başladı.

09.09.2019 16:46 Çubuk'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Çubuk ilçesinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı törenle başladı.
Atatürk Ortaokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çubuk Kaymakam Vekili Osman Altun, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
İlk ders ziliyle öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:
"Çubuk'ta okullarımızda fiziksel olarak hemen hemen hiçbir eksikliğimiz yok. Bütün öğretmen görevlendirmelerimizi de yapmış bulunmaktayız. Belediyemize de bu anlamda fiziksel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum."
Çubuk'ta eğitim-öğretimde büyük gelişmeler olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, eğitimdeki gelişmenin daha da hızlanması için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ise, ilçede 21 bin öğrencinin, bin 200 öğretmenin eğitim-öğretime başladığını aktardı.
Törende şiirlerin okunmasının ardından 8. sınıf öğrencileri, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilere 'hoşgeldin' çiçeği verdi.
Kaymakam Altun ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarı diledi.

Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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