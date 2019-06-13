13.06.2019 18:45
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Çubuk'ta yıl sonu sergisi

Çubuk

Çubuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Çubuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Serginin açılışını Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şenol Ağbaba, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir ve İlçe Müftüsü Tahsin Yazdan yaptı.
Kaymakam Sezer, yaptığı konuşmada, sergide beğeniye sunulan ürünlerin bir çoğunun özgün eserler olduğunu söyledi.
Kurslara destek olanlara teşekkür eden Sezer, şöyle konuştu:
"Daha çok kurs açmak için çalışacağız. Halk Eğitim Merkezi olarak 7'den 70'e memleketimizin geleceği olan sizlerin yanınızda olacağız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sizler yeter ki kurslarınıza devam edin ve bu kurslar ayakta kalsın. Hem hobi olarak hem de meslek olarak öğrendiklerinizi uygulayın."
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir de kurum olarak geçen yıla oranla yüzde 7 kurs ve öğrenci artışı sağladıklarını ve bunun Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi.
Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin her birinin çok değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Burada anneden çocuğuna kadınından erkeğine ihtiyardan gencine eğitimler verilmektedir. Geçen yıl 247 kurs, 4 bin 556 olan kursiyer sayımız şuan itibariyle 283 kurs 5 bin 797 kursiyere ulaşmıştır." dedi.
Kaymakam Sezer ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek, kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgi aldı.
İki gün sürecek serginin açılışı, müzik dinletisinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Recai Özdemir, Çubuk, Güncel

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