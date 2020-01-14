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Çubuk'ta "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" düzenlendi

Çubuk'ta "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" düzenlendi.

14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:10Çubuk'ta
'ta "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" düzenlendi.
Çubuk Akademisi Koordinatörü Özgün Devrim, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencileri her yönden donanımlı hale getirmek amacıyla onları örnek olacak, başarılı, kariyer sahibi insanlarla bir araya getirdiklerini söyledi.
Eskirim antrenörü Mustafa Kalender de karşılaştıkları zorlukları ve hayat tecrübelerini öğrencilere anlattı.
Hiçbir zorluğun üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olmadığını dile getiren Kalender, iyi bir kariyer için düzenli çalışmak ve emek harcamak gerektiğini kaydetti.
Judo antrenörü Ahmet Koçyiğit de, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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