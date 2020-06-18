Çubuk'taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

18.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:49
Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Çubuk ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı, özellikle Yukarı Çavundur, Hacılar ve Okçular mahallelerindeki patates, soğan, biber, fasulye ve meyve bahçelerindeki ağaçlara zarar verdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkan Demirbaş, yağışın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve büyük zarara neden olduğunu söyledi.
Yukarı Çavundur, Hacılar ve Okçular mahallelerinde geçim kaynağının, meyvecilik başta olmak üzere sebze üretimi olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:
"Yollarda biraz zarar var. Bunun yanında meyve bahçeleri ile sebze ekili alanlarda zarar var. Arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılacak. Bu alandaki yaklaşık bin ila 2 bin dekar alanda hasar meydana geldiği tahmin edilmektedir. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün ekipleri de hasar tespit için çalışmalarına başladılar."
"Devletimizden Allah razı olsun hemen geldiler"
Yukarı Çavundur Mahallesi Muhtarı Osman Demirbaş da zararın, özellikle sebze ve meyve tarlalarında olduğunu belirterek, "Sebze ve meyve hiç kalmadı. Mahallenin altyapısı, giderleri de hemen, gelen selden dolayı dolmuş. Devletimizden Allah razı olsun, hemen geldiler. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, hemen olay yerine gelerek imdadımıza yetişti." diye konuştu.
Mahalle halkının çok büyük zararı olduğunu dile getiren Hacılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç ise "Sebze meyve adına hiçbir şey kalmadı. Hepsini dolu vurdu. İnşallah fide desteği yapılır da yeniden ekim yaparız. Yoksa bu saatten sonra bizim yapacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Çubuk’taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Dolu Yağışı, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane’de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Çubuk'taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:12: Narkotik köpeği 'Kiraz', su saati kutusu içinde uyuşturucu buldu - Haber 21:10: Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı - Haber 21:09: Çardakta otururken yıldırım isabet eden üniversiteli genç kız öldü - Haber 21:07: Son dakika... Sular çekilmesiyle beslenemeyen flamingolar ölüyor - Haber 21:07: Son dakika! BM Güvenlik Konseyindeki Afrika koltuğunu Kenya kazandı - Haber 20:39: Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti - Haber 20:36: Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber